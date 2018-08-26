هذه شروط بن قرينة لمساندة أي مسعى سياسي





وضع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة شروطا أمام انضمام حزبه لأي مسعى سياسي ، متسائلا عن جدوى القيام بتعديل دستوري آخر. وقال بن قرينة في منشور له بالقول:" فهناك برلمانا ممثلا جدا له يصوت في كل مرة دون ملل و لا كلل على أي تعديل تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد !! ، مؤكدا إن وقع ! يتعداه ليمس التوازن بين السلطات أو بين المؤسسات؟؟؟أو لتجريد مؤسسات من صلاحيات ؟؟و هل هو حاجة داخلية ؟؟ أو لازمة تصحر في المحاور المجتمعية ؟؟"، وأضاف: "جرت العادة في جزائرنا الحبيبة أن يكون لكل رئيس دستور ،و بالسنوات الأخيرة لكل عهدة تعديلا في الدستور فهل لهذه العهدة تعديلا !!لقد كفى الله هذا الشعب المسكين التصويت على الدستور". ودعا بن قرينة مناضليه إلى رفض أي مسعى إن الواقع إلا إذا كان يراعي مصلحة البلاد العليا ويستجيب لطموحات الشعب في العيش الكريم الذي يعتبرونه مسكينا و لكنه واعيا ويدعم مكتسب الأمن والإستقرار. وقال بن قرينة أن هذا المسعى يجب أن يحمي الثوابت الوطنية و يصونها من أي استهداف أو متاجرة و استغلال .

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