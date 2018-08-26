أويحيى يجتمع بالحكومة اليوم





ينتظر أن يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، مجلسا حكوميا، للنظر في العديد من قضايا الساعة بالجزائر والتي يأتي على رأسها "الكوليرا" وقانون المالية 2019. وسيتناول المجلس الحكومي العديد من النقاط، المدرجة في جدول أعماله- وفقا لموقع كل شيء عن الجزائر- خاصة وأنه ينعقد في سياق يتسم بانتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات، في ظل غياب الحكومة ميدانيا، مع تسجيل فشل في الاتصال الرسمي، فلا وزير الصحة ولا زميله في الموارد المائية ولا حتى وزير الداخلية، تحدثوا للشعب الذي يعيش حالة من الهلع. ولم يتم عقد المجلس الحكومي بسبب الكوليرا، حيث يقول ذات المصدر “لقد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الحكومة منذ عدة أيام”، ويؤكد هذا الأخير أيضا أن “أويحيى سيستمع إلى محضر الوزراء ويستعرض تقارير مختلف الإدارات بشأن الكوليرا”، كما ينتظر أن يتم الطرق أيضا إلى مشروع قانون المالية 2019، ووفقا لذات المصدر “لا ضرائب جديدة في نسخة المشروع الذي سيتم مناقشته في المجلس الحكومي”.

..ويحضر جنازة الحاج محمد نور الدين بلقايد بتلمسان

حضر ، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيي جنازة الحاج محمد نورالدين بلقايد من عائلة الزاوية البلقائدية الهبرية بتلمسان، وحضر مراسم الجنازة حشد غفير بالإضافة إلى أهل وأقارب الفقيد.

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