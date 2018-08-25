

الصين تمنح مساعدة مالية لاقتناء حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ الجلفة دمت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، مساعدة مالية للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في اقتناء حافلة للنقل المدرسي. لفائدة تلاميذ قرية “الطاهر توات” ببلدية سلمانة ولاية الجلفة. وثمنت



منظمة التحرير: قطع واشنطن مساعداتها للفلسطينيين "عمل غير أخلاقي" أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن قرار واشنطن " قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني" عمل غير أخلاقي ويدل على لجوء الولايات المتحدة



”قايد صالح” يشرف على تنصيب اللواء “مفتاح صواب”قائدا للناحية العسكرية الثانية أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، صباح هذا اليوم السبت 25 أوت 2018، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء مفتاح صواب قائدا



ردم منبع “سيدي بلكبير” بولاية تيبازة باشرت السلطات في عملية ردم منبع “سيدي بلكبير” بولاية تيبازة اليوم السبت، مباشرة بعد إعلان وزارة الصحة أنه السبب في تفشي داء “الكوليرا”. حيث أرسل



منبع سيدي الكبير بولاية تيبازة هو السبب الرئيسي في تفشي وباء “الكوليرا” كشف مدير العام الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن منبع سيدي الكبير بحمر العين ، ولاية تيبازة هو السبب الرئيسي في تفشي



مدير معهد باستورللإذاعة : "داء الكوليرا متحكم فيه ونؤكد استشفاء 30 حالة " طمأن مدير معهد باستور زبير حراث المواطنين بسيطرة وزارة الصحة على داء الكوليرا بعد استقبالكل من مستشفيا القطار و بوفاريك ما يقارب 100 حالة إصابة بالكوليرا. أوضح



درك تلمسان يحجز قنطار و42 كلغ من الكيف كانت على متن سيارة سياحية ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الجمعة ببرج باجي مختار(2000) لتر من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، تاجري



امن قسنطينة: ايقاف مشعوذ يدعي انه قاهر وطارد للارواح البشرية وبيع اعشاب غير صالحة للاستعمال تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، لتورطه في قضية الشعوذة و مخالفة نشاط



بن غبريط: "على الجميع السهر لإنجاح الدخول المدرسي المقبل" إلتقت وزيرة التربية والتعليم “نورية بن غبريط، أول أمس، إطاراتها من الإدارة المركزية بمقر الوزارة في المرادية. وقالت بن غبريط عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” أن اللقاء