الصين تمنح مساعدة مالية لاقتناء حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ الجلفة
دمت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، مساعدة مالية للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في اقتناء حافلة للنقل المدرسي. لفائدة تلاميذ قرية “الطاهر توات” ببلدية سلمانة ولاية الجلفة.
وثمنت رئيسة الهلال الاحمر الجزائر، سعيدة بن حبيلس، هذه المبادرة من الصين وتقديم مساعدة قيمتها 7 ملايين دينار” تساهم في اقتناء حافلة النقل المدرسي من نوع مرسيدس من مصنع تيارت. وأوضحت أن هذه الحافلة التي تتكون من 24 مقعدا وبكامل التجهيزات ستساهم في تخفيف عناء التنقل لمتمدرسي القرية.
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