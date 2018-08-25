ردم منبع “سيدي بلكبير” بولاية تيبازة
باشرت السلطات في عملية ردم منبع “سيدي بلكبير” بولاية تيبازة اليوم السبت، مباشرة بعد إعلان وزارة الصحة أنه السبب في تفشي داء “الكوليرا”. حيث أرسل رئيس بلدية حمر العين، آلة الحفر من أجل القيام بعملية الردم، رغم اعتراض سكان المنطقة الذين يعتبرون المنبع، المصدر الأساسي لهم للتزود بالمياه.
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