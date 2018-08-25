منبع سيدي الكبير بولاية تيبازة هو السبب الرئيسي في تفشي وباء “الكوليرا”





كشف مدير العام الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن منبع سيدي الكبير بحمر العين ، ولاية تيبازة هو السبب الرئيسي في تفشي وباء “الكوليرا”.

أكد جمال فورار، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد عقد اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة الصحة في العاصمة، ان التحاليل أثبتت أن منبع “سيدي الكبير” المتواجد بلدية حمر العين، بتيبازة، هو السبب في انتشار “الكوليرا” . وأوضح ذات المتحدث، أنه تم غلق المنبع لأنه غير صالح للشرب، بعد التأكد أن الحالات المسجلة في الولاية سببها هذا المنبع. ومن المنتظر أن يتم مواصلة مراقبة المياة في الولاية وتحليلها، من أجل التأكد مرة اخرى من السبب. وأوضح أيضا أن هذا المنبع طبيعي وليس له أي علاقة بشركة المياه المعدنية. ونصح فورار، المواطنين بتفادي الأماكن غير مراقبة وغير معالجة من اجل تفادي الاصابة بالوباء.

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