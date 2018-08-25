

مدير معهد باستورللإذاعة : "داء الكوليرا متحكم فيه ونؤكد استشفاء 30 حالة " طمأن مدير معهد باستور زبير حراث المواطنين بسيطرة وزارة الصحة على داء الكوليرا بعد استقبالكل من مستشفيا القطار و بوفاريك ما يقارب 100 حالة إصابة بالكوليرا. أوضح



درك تلمسان يحجز قنطار و42 كلغ من الكيف كانت على متن سيارة سياحية ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الجمعة ببرج باجي مختار(2000) لتر من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، تاجري



امن قسنطينة: ايقاف مشعوذ يدعي انه قاهر وطارد للارواح البشرية وبيع اعشاب غير صالحة للاستعمال تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، لتورطه في قضية الشعوذة و مخالفة نشاط



بن غبريط: "على الجميع السهر لإنجاح الدخول المدرسي المقبل" إلتقت وزيرة التربية والتعليم “نورية بن غبريط، أول أمس، إطاراتها من الإدارة المركزية بمقر الوزارة في المرادية. وقالت بن غبريط عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” أن اللقاء



فرنسا تحذر رعاياها من مخاطر التنقل لدول الجوار مع الجزائر دعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بلاغ لها، أول أمس، رعاياها المتجهين إلى الجزائر من عدم التنقل إلى الحدود التونسية و الليبية ومع دول النيجر ومالي



الرئيس الامريكي يسحب 200مليون دولار كانت على شكل مساعدات للفلسطنيين قرر الرئيس الأمريكي ترامب سحب المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا لصالح الفلسطنين في قطاع غزة والضفة الغربية . .القرار يهدف في عمقه الى



المغرب يحتج لما تعرض له حجاجه هذا العام "تدني خدمات الطعام والسكن والنقل جاء في بيان صريح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء أمس الجمعة، أن اتصالا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد



وفاة احد اقارب الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش و نائب وزير الدفاع الوطني سافر الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني إلى مدينة عنابة على جناح السرعة على متن طائرة عسكرية خاصة



الکولیرا ترعب الجميع إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى