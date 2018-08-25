درك تلمسان يحجز قنطار و42 كلغ من الكيف كانت على متن سيارة سياحية





ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الجمعة ببرج باجي مختار(2000) لتر من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (142) كيلوغرام من الكيف المعالج كانت محمّلة على متن سيارة سياحية.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من تنس، وعنابة/ن، ووهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (66) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية، في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

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