امن قسنطينة: ايقاف مشعوذ يدعي انه قاهر وطارد للارواح البشرية وبيع اعشاب غير صالحة للاستعمال





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، لتورطه في قضية الشعوذة و مخالفة نشاط تجاري دون رخصة، عرض و بيع أعشاب غير صالحة للإستهلاك. وقائع القضية تعود الى معلومات تلقتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر تفيد باستغلال احد الاشخاص المشبوهين لمسكنه بحي بومرزوق في ممارسة الرقية الشرعية مقابل مبالغ مالية و ترويج و بيع منتوجات و اعشاب طبية على اساس انها طاردة للأرواح الشريرة و يستعمل جهاز تشغيل الأقراص الصلبة (CD) لبث الرقية الصوتية المسجلة، التحريات و الأبحاث التي باشرتها المصلحة اثمرت بتحديد هوية الشخص المشتبه فيه و مقر اقامته بالتحديد، ليتم على الفور مداهمة المكان و تفتيشه بإذن صادر من السلطة المختصة، العملية مكنت من توقيف المعني في حالة تلبس بمقر اقامته و هو بصدد ممارسة طقوسه على زبونين، كما مكنت عملية التفتيش للمكان من حجز الأغراض و الوسائل المستغلة في عملية الشعوذة بالاضافة الى علب تحتوي على (اعشاب وعقاقير و علب معبأة بالعسل و صابون)، ليتم تحويل المعني الى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية. وكذا استمرارا في التحقيق المفتوح بحيث تم عرض المحجوزات على الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة بالشرق قسنطينة والتي بينت انها غير صالحة للاستهلاك بسبب غياب الوسم على المنتوج و كذا انتهاء صلاحية بعض منها مما اتاح انجاز ملفات اجراءات جزائية بموجبها الوقوف امام النيابة المحلية

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية قدم بموجبها امام النيابة المحلية .

خلية الاتصال امن قسنطينة

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