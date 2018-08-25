

بن غبريط: "على الجميع السهر لإنجاح الدخول المدرسي المقبل" إلتقت وزيرة التربية والتعليم “نورية بن غبريط، أول أمس، إطاراتها من الإدارة المركزية بمقر الوزارة في المرادية. وقالت بن غبريط عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” أن اللقاء



فرنسا تحذر رعاياها من مخاطر التنقل لدول الجوار مع الجزائر دعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بلاغ لها، أول أمس، رعاياها المتجهين إلى الجزائر من عدم التنقل إلى الحدود التونسية و الليبية ومع دول النيجر ومالي



الرئيس الامريكي يسحب 200مليون دولار كانت على شكل مساعدات للفلسطنيين قرر الرئيس الأمريكي ترامب سحب المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا لصالح الفلسطنين في قطاع غزة والضفة الغربية . .القرار يهدف في عمقه الى



المغرب يحتج لما تعرض له حجاجه هذا العام "تدني خدمات الطعام والسكن والنقل جاء في بيان صريح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء أمس الجمعة، أن اتصالا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد



وفاة احد اقارب الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش و نائب وزير الدفاع الوطني سافر الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني إلى مدينة عنابة على جناح السرعة على متن طائرة عسكرية خاصة



الکولیرا ترعب الجميع إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى



عائلة الطفلة "إكرام برغوث"تؤكد على العثور عليها أكدت (11 سنة ) المختفیة بولاية ّ بجاية منذ مساء أمس الخمیس بأنه تم ّ العثور علیھا بمنطقة تیشي وھي في صحة جیّدة. وكانت قرية



عائلة ”برغوث من ولاية بجاية تحديدا من ”احدادن وادى“. تعلن عن اختفاء اكرام ابنتهم 11 سنة استنادا لوسائل اعلامية نشرت عائلة ”برغوث“ اعلانا عن بحث فائدة ابنتها الطفلة إکرام برغوث البالغة من العمر 11 سنة من ولایة بجایة بالضبط ”احدادن وادى“.



فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي. وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا