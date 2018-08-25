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25/08/2018 11:02:00

بن غبريط: "على الجميع السهر لإنجاح الدخول المدرسي المقبل"


إلتقت وزيرة التربية والتعليم “نورية بن غبريط، أول أمس، إطاراتها  من الإدارة المركزية بمقر الوزارة في المرادية. وقالت بن غبريط عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” أن اللقاء جاء بعد نهاية العطلة السنوية للإطارات المركزية، وقرب الدخول الإجتماعي الجديد،وشددت وزيرة التربية على ضرورة تجند الجميع، من أجل إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل. وطالبت بن غبريط الهيئات المختصة في الوزارة، بالمبادرة بتحيين وإعداد مشاريع نصوص تطبيقية لمختلف النصوص التنظيمية والتشريعية،وذالك تعزيزا للدور التنظيمي والرقابي للإدارة المركزية، داعية في الأخير كل الساهرين عن القطاع على نتفيذ الأهداف المرجوة.

 

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