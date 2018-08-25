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25/08/2018 07:43:00

المغرب يحتج لما تتعرض له حجاجه هذا العام "تدني خدمات الطعام والسكن والنقل "


جاء في بيان صريح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء أمس الجمعة، أن اتصالا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر الأخيرة بمكة المكرمة.

واستعرض الاجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن والنقل.

وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيرا" لما عانى منه حجاج المملكة، واتفق الجانبان على تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وهي سعودية غير حكومية، حول ما أورده بيان الأوقاف المغربية.

واحتج حجاج من المغرب، خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، على ما وصفوه "إهمالًا" و"غياب المؤطرين" و"ضعف العناية الطبية".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الأخيرين، حجاجا من مختلف الأعمار يبيتون في خيم متواضعة، منهم كبار سن ومرضى.

المصدر: الأناضول

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