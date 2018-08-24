وفاة احد اقارب الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش و نائب وزير الدفاع الوطني





سافر الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني إلى مدينة عنابة على جناح السرعة على متن طائرة عسكرية خاصة و ذلك لحضور مراسيم جنازة زوجة إبنه مراد التي وفتها المنية مساء امس الخميس بعد معااناتها من مرض عضال

واستنادا للمعلومات المتوفرة قالت ان القايد صالح فضّل السفر ليلاً لمواساة إبنه مراد و عائلته وكذا لحضور للتعازي والمعزيين بمقر سكن إبنه بوسط مدينة عنابة،ويتوقع أن يتوافد بداية من صباح اليوم الوفود الرسمية المدنية و العسكرية لتقديم التعازي للفريق قايد صالح و مشاطرتهم أحزان آل صالح في مصابهم .

و في هذه الأثناء يشهد محيط منزل نجل القايد صالح تعزيزات أمنية و عسكرية معتبرة و حركية غير معهودة تحضيرًا لوصول القايد صالح و و جموع المعزين وترتيب جنازة المرحومة .

انا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى

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