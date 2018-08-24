الکولیرا ترعب الجميع





إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى استقبل الاشخاص المشتبه بإصابتهم بالكوليرا، وتم عزلهم عن المرضى الآخرين وحتى عن الزوار،

حيث يسهر فريق طبي متخصص على معالجتهم ريثما يعلن عن ظهور نتائج التحاليل الطبية. ّ كما وجهت نصائح للعائلات مع إتخاذ كافة الإحتياطات، من شروط النظافة، والتعامل بحرص في حال ظهور أعراض عند أي فرد. ومن الضروري التقدم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج تفاديا لتفاقم الداء وانتشار العدوى. واستنادا لذات المصادر المستشفى يتوفر على كافة الأدوية، التي من شأنها أن تخفف من ألام ’الكوليرا‘، ومنه المثول إلى العلاج ومغادرة المستشفى في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. ومن جانبه، أكد معهد باستور على 41 إصابة بداء الكوليرا، بعد ساعات قليلة من انتشار المرض مع أخذ عينات . للاشارة حسب المعلومات أن الحصيلة سجلت وفاة ثانية بذات الاعراض لااعراض الضحية يبلغ من العمر 77 سنة ينحدر من بلدية الشبلي.

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