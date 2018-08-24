الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/08/2018 18:56:00

الکولیرا ترعب الجميع


 إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك  إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى  استقبل الاشخاص المشتبه بإصابتهم بالكوليرا، وتم عزلهم عن المرضى الآخرين وحتى عن الزوار،

حيث يسهر فريق طبي متخصص على معالجتهم  ريثما يعلن عن ظهور نتائج التحاليل الطبية. ّ كما وجهت نصائح للعائلات مع إتخاذ كافة الإحتياطات، من شروط النظافة، والتعامل بحرص في حال ظهور أعراض عند أي فرد. ومن الضروري التقدم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج تفاديا لتفاقم الداء وانتشار العدوى. واستنادا لذات المصادر   المستشفى يتوفر على كافة الأدوية، التي من شأنها أن تخفف من ألام ’الكوليرا‘، ومنه المثول إلى العلاج ومغادرة المستشفى في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. ومن جانبه، أكد معهد باستور على 41 إصابة بداء الكوليرا، بعد ساعات قليلة من انتشار المرض مع أخذ عينات .  للاشارة حسب المعلومات أن الحصيلة سجلت  وفاة ثانية بذات الاعراض لااعراض الضحية  يبلغ من العمر 77 سنة ينحدر من بلدية الشبلي.

عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الکولیرا ترعب الجميع

 إرتفعت حصیلة المشتبه في إصابتهم بداء الکولیرا بمستشفی بوفاریك  إلی 107 مصاب. وحسب مديرة المناوبة بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قالت لاحدى المصادر ، ان المستشفى 
image

عائلة الطفلة "إكرام برغوث"تؤكد على العثور عليها

أكدت (11 سنة ) المختفیة بولاية ّ بجاية منذ مساء أمس الخمیس بأنه تم ّ العثور علیھا بمنطقة تیشي وھي في صحة جیّدة. وكانت قرية
image

عائلة ”برغوث من ولاية بجاية تحديدا من ”احدادن وادى“. تعلن عن اختفاء اكرام ابنتهم 11 سنة

 استنادا لوسائل اعلامية نشرت عائلة ”برغوث“ اعلانا عن بحث فائدة ابنتها الطفلة إکرام برغوث البالغة من العمر 11 سنة من ولایة بجایة بالضبط ”احدادن وادى“.
image

فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا

تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي. وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا
image

إعداد فيلم حول المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون

يتم حاليا إعداد فيلم مطول حول مسار المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون الذي أعدم بالمقصلة سنة 1957 بالجزائر العاصمة حسبما كشف عنه المخرج الفرنسي هيليي
image

نفت أن يكون مصدرا لداء الكوليرا، ولاية الجزائر : "ماء الحنفيات صالح للشرب"

أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم أن ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا و أنه ماء صالح للشرب. و قال ميراوي أن ماء الحنفيات
image

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية غدا

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية
image

عناصر الدرك تضبط اسلحة تقليدة الصنع بكل من تيارت وتيسمسيلت واحباط محاولة هجرة غير شرعية لــــ 20 شخصا من جنسيات مختلفة

أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2018، بالوادي4، مهربا 01بحوزته5400علبة سجائر، كما تم كذلك توقيف من لدن عناصر الدرك الوطني، بكل من تيارت وتسمسيلت ،
image

امن قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات
image

اقراص مهلوسة واكثر من 34000 وحدة من مادة التبغ في قبضة مفارز الجيش عبر نقاط مختلفة

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أوت 2018 ،بعين قزام (19) جهاز كشف عن المعادن و(16) مطرقة ضغط و(10) مولدات كهربائية
قيم هذا المقال
0