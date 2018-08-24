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24/08/2018 18:54:00

عائلة الطفلة "إكرام برغوث"تؤكد على العثور عليها


أكدت (11 سنة ) المختفیة بولاية ّ بجاية منذ مساء أمس الخمیس بأنه تم ّ العثور علیھا بمنطقة تیشي وھي في صحة جیّدة. وكانت قرية "إحدادن" قد استنفرت سكانھا منذ مساء أمس الخمیس للبحث عن الطفلة التي اختفت في حدود الثالثة بعد الزوال 00:15 بعد أن كانت قد توجھت إلى بیت جدتھا بقرية قريبة من بیتھا العائلي، قبل أن يتم العثور علیھا الیوم في تیشي ، حسب المصادر. وحسب ما أفادت بوسائل اعلامية  ، فقد كانت الطفلة إكرام قد تركت رسالة لعائلتھا الغائبة عن البیت أكدت توجھھا إلى بیت جدتھا، قبل أن تعلن العائلة عن اختفائھا لیشرع في البحث عنھا من طرف مصالح الأمن وسكان القرية الذين تجندوا بالعشرات لمباشرة عملیة تمشیط المنطقة و المناطق المجاورة. وأوضح أحد أقارب الطفلة إكرام في مكالمة ھاتفیة مع احدى وسائل الاعلام بأن الفتاة تتواجد حالیا على مستوى أحد مراكز الشرطة وھي في حالة صحیة جیّدة ، بعد أن قام مجموعة من سكان تیشي بإيصالھا إلى ھناك إثر انتشار صورھا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اختفائھا .

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عائلة الطفلة "إكرام برغوث"تؤكد على العثور عليها

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