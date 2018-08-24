

عائلة اكرام برغوث تؤكد على العثور عليها في امسية هذا الجمعة . أكدت عائلة الطفلة "إكرام برغوث" (11 سنة ) المختفیة بولاية ّ بجاية منذ مساء أمس الخمیس بأنه تم ّ العثور علیھا بمنطقة تیشي وھي في



عائلة ”برغوث من ولاية بجاية تحديدا من ”احدادن وادى“. تعلن عن اختفاء اكرام ابنتهم 11 سنة استنادا لوسائل اعلامية نشرت عائلة ”برغوث“ اعلانا عن بحث فائدة ابنتها الطفلة إکرام برغوث البالغة من العمر 11 سنة من ولایة بجایة بالضبط ”احدادن وادى“.



فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي. وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا



إعداد فيلم حول المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون يتم حاليا إعداد فيلم مطول حول مسار المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون الذي أعدم بالمقصلة سنة 1957 بالجزائر العاصمة حسبما كشف عنه المخرج الفرنسي هيليي



نفت أن يكون مصدرا لداء الكوليرا، ولاية الجزائر : "ماء الحنفيات صالح للشرب" أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم أن ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا و أنه ماء صالح للشرب. و قال ميراوي أن ماء الحنفيات



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية غدا يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية



امن قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات