عائلة ”برغوث من ولاية بجاية تحديدا من ”احدادن وادى“. تعلن عن اختفاء اكرام ابنتهم 11 سنة
استنادا لوسائل اعلامية نشرت عائلة ”برغوث“ اعلانا عن بحث فائدة ابنتها الطفلة إکرام برغوث البالغة من العمر 11 سنة من ولایة بجایة بالضبط ”احدادن وادى“. وحسب الاعلان فان الطفلة إكرام قد اختفت منذ يوم أمس الخميس حوالي الساعة 16 سا وكانت في طريقها من بيتهم العائلي نحو بيت جدتها باحدادن وادى. ووضعت العائلة أرقام هاتفها لمن يملك معلومات عن الطفلة للاتصال بأقرب مركز شرطة أو درك أو يتصل على إحدى هذه الأرقام
: 0796234506
0551897948
0791513070
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