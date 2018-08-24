نفت أن يكون مصدرا لداء الكوليرا، ولاية الجزائر : "ماء الحنفيات صالح للشرب"





أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم أن ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا و أنه ماء صالح للشرب.

و قال ميراوي أن ماء الحنفيات بولاية الجزائر لم يكن أبدا مصدرا لوباء الكوليرا و أنه صالح للشرب تماما موضحا أن ولاية الجزائر ليست مصدرا لهذا الوباء كذلك و إنما تم نقله من طرف أشخاص كانوا قد سافروا إلى البليدة و البويرة وهما الولايتان التي ظهر فيهما هذا الوباء. و ذكر أن ولاية الجزائر عرفت 14 حالة للإصابة بهذا الداء خمسة منها فقط هي حالات مؤكدة. و شدد على ضرورة غسل اليدين بصفة مستمرة و كذا غسل الخصر و الفواكه بالماء مضافا له قطرات من مادة الجافيل لتفادي أية عدوى محتملة. و قال أن ولاية الجزائر و كافة مصالحها متأهبة بصفة مستمرة لمحاصرة هذا المرض و محاربة أية عدوى جراء هذا الداء مذكرا بالحملة التحسيسية التي تم إطلاقها لفائدة المواطنين لتعلم كيفية مجابهة أية عدوى جراء هذا الوباء.

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