الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية غدا
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.
الفريق سيترأس في اليوم الأول من الزيارة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء مفتاح صواب قائدا للناحية العسكرية الثانية خلفا للواء سعيد باي، ليشرف في اليوم الثاني على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح ـ سطح بالواجهة البحرية الغربية.
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