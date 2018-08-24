عناصر الدرك تضبط اسلحة تقليدة الصنع بكل من تيارت وتيسمسيلت واحباط محاولة هجرة غير شرعية لــــ 20 شخصا من جنسيات مختلفة
أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2018، بالوادي4، مهربا 01بحوزته5400علبة سجائر، كما تم كذلك توقيف من لدن عناصر الدرك الوطني، بكل من تيارت وتسمسيلت ، ستة 06 أشخاص بحوزتهم ثمانية 08 أسلحة تقليدية الصنع وثلاث 3 بنادق صيد. وفي نفس السياق قامت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بحجز مركبة 01و(7073) لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف. من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة و وهران محاولة هجرة غير شرعية لـ 20 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.
عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك