عناصر الدرك تضبط اسلحة تقليدة الصنع بكل من تيارت وتيسمسيلت واحباط محاولة هجرة غير شرعية لــــ 20 شخصا من جنسيات مختلفة



امن قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات



اقراص مهلوسة واكثر من 34000 وحدة من مادة التبغ في قبضة مفارز الجيش عبر نقاط مختلفة في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أوت 2018 ،بعين قزام (19) جهاز كشف عن المعادن و(16) مطرقة ضغط و(10) مولدات كهربائية



سراستقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد مسلسل وثائقي أظهر أن إدارة ريال مدريد كانت تخطط لإقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، إلا أن نجاح النادي في "التشامبيونز ليغ" منع مسؤولي "الميرينغي" من الإطاحة بـ "زيزو". الا أنه فجأهم بل ادهشهم وخرج من الباب العريض ...



السلطات الفرنسية تحذّر رعاياها الراغبين في زيارة الجزائر حذّرت السلطات الفرنسية على لسان خارجيتها ، رعاياها الراغبين في التوجه إلى الجزائر من السفر إلى الحدود التونسية والليبية، التحذسر لم يختصر غلى الدولتين بلتوسع



اتحاد الكتاب العرب ينعى القاص والروائي الكبير حنا مينه نعى الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، القاص والروائي السوري الكبير حنا مينه (29 مارس 1924 -21



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى غدا يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الخميس ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة. ويترأس



حوادث المرور تحصد أرواح 12 قتيلا خلال أيام العيد سجّلت وحدات الحماية المدنية 4141 تدخل في عــدّة مناطق مختلفة من الوطن في عدّة حوادث متعلقة بالمرور، الحوادث المنزلية، وكذا الإجلاء الصحّي وإخمــاد الحرائق و