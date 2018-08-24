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24/08/2018 11:22:00

عناصر الدرك تضبط اسلحة تقليدة الصنع بكل من تيارت وتيسمسيلت واحباط محاولة هجرة غير شرعية لــــ 20 شخصا من جنسيات مختلفة


أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2018، بالوادي4، مهربا 01بحوزته5400علبة سجائر، كما تم كذلك توقيف من لدن عناصر الدرك الوطني، بكل من تيارت وتسمسيلت ، ستة 06 أشخاص بحوزتهم ثمانية 08 أسلحة تقليدية الصنع  وثلاث 3 بنادق صيدوفي نفس السياق قامت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بحجز مركبة 01و(7073) لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.  من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة و وهران محاولة هجرة غير شرعية لـ 20 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

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