امن قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات





تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات رتيج القنب الهندي على مستوى كامل تراب ولاية قسنطينة، أين تم توقيف 05 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 سنة و 24 سنة في عمليات متفرقة مع حجز كمية من المخدرات.

وقائع القضية تعود الى الايام القليلة الماضية اين تم الانطلاق للعمل في القضية ، حيث بعد الاستغلال الجيد لمعلومات تحصل عليها قوات الشرطة بذات الفرقة تخص نشاط هاته الشبكة الاجرامية ، ليتم وضع خطة مهنية محكمة بعد التاكد من نشاطهم أثمرت على توقيف 03 أشخاص بحي لوناما و تم حجز بحوزتهم 05 صفائح من الكيف المعالج بزن 411 غرام، مخباة بحقيبة ظهر و مبلغ مالي من عائدات البيع، ليتم تعميق التحريات مما مكن من الوصول إلى الممونين الرئيسيين بالمخدرات إذ بالوصول الى هويتهم ليتم توقيف المشتبه فيه الاول على مستوى حي الاخوة عباس و توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي المنية و بحوزته مبلغ مالي من عائدات البيع، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات القانونية.

التحقيق المفتوح مع السالف الذكر و بعد عرض الاوراق النقدية المحجوزة على الخبرة لدى المصالح المختصة تبين أن الأوراق النقدية من فئة 2000 دج مزورة وغير قابلة للتدوال ، كما قاد التحقيق المفتوح مع المشتبه فيه الى تحديد هوية شريكه ليتم توقيفه هو الآخر بعد خطة عملية محكمة.

بعد الإنتهاء من إنجاز ملف إجراءات عن قضية حيازة، نقل و تخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع في اطار جماعة اجرامية منظمة، في حق المعنيين تم تقديمهما أمام النيابة المحلية

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