اقراص مهلوسة واكثر من 34000 وحدة من مادة التبغ في قبضة مفارز الجيش عبر نقاط مختلفة





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أوت 2018 ،بعين قزام (19) جهاز كشف عن المعادن و(16) مطرقة ضغط و(10) مولدات كهربائية و(05) دراجات نارية.

وفي سياق متصل، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بورقلة/ (34000) وحدة من مادة التبغ، في حين تم حجز (135) قرص مهلوس بباتنة من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، على اثر عمليات متفرقة، (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

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