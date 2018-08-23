السلطات الفرنسية تحذّر رعاياها الراغبين في زيارة الجزائر





حذّرت السلطات الفرنسية على لسان خارجيتها ، رعاياها الراغبين في التوجه إلى الجزائر من السفر إلى الحدود التونسية والليبية، التحذسر لم يختصر غلى الدولتين بلتوسع إلى الحدود مع دول النيجر ومالي وموريتانيا والصحراء الغربية وجنوب المملكة المغربية .

ومن جهتخا الحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بلاغ لها هذا الخميس، من السفر إلى الصحراء الجزائرية إلا لأسباب قاهرة، مؤكدة في ذات االسياق للتوخي الحذر في حالة تم التنقل إلى شمال الجزائر، وتجنب بعض المناطق .

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