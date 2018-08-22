الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى غدا
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الخميس ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.
ويترأس الفريق خلال هذه الزيارة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء علي سيدان قائدا للناحية العسكرية الأولى خلفا للواء حبيب شنتوف.
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