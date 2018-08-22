حوادث المرور تحصد أرواح 12 قتيلا خلال أيام العيد





سجّلت وحدات الحماية المدنية 4141 تدخل في عــدّة مناطق مختلفة من الوطن في عدّة حوادث متعلقة بالمرور، الحوادث المنزلية، وكذا الإجلاء الصحّي وإخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنيّة، وهذا في الفترة الممتدة بين 20 إلى 22 أوت إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا.

وأكد بيان للحماية أنّه تمّ تسجيل عدّة حوادث مرور منها 12 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 12 شخص في مكان الحوادث و إصابة 07 آخرين بجروح، وسجّلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية تبسة ، بوفاة واحد شخص و جرح 03 آخرين، على اثراصطدام بين سيارتين سياحيتين، على مستوى الطريق الولائي رقم 01، بلدية و دائرة بئر مقدم. للإشارة، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل حالتين وفاة غرقا في كلّ من ولاية ميلة، شخص متوفّي غرقا بوادي. ببلديّة همالة دائرة قرارم جوجا، وولاية تيزي وزو وفاة شاب غرقا في البحر بشاطئ تاسلست بشاطئ مسموح للسّباحة، بلدية و دائرة تيجزيرة، كما تدخّلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 06 حرائق حضرية و مختلفة في كلّ من الولايات التالية: ولاية بجاية ،ولاية تيارت، وكذا ولايات غرداية، تمنراست، الطارف، بسكرة.

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