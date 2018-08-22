رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعين للواء عیسی الباي خالد مدیرا للمعتمدیة،
قالت مصادر اعلامية ان رئیس الجمهورية عبد العزيز بوتفلیقة ووزیر الدفاع، عين ، اللواء عیسی الباي خالد مدیرا للمعتمدیة، خلفا للواء حاجي زرهوني، الذي حوّل الی منصب مراقب عام للجیش، الیوم الاربعاء
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