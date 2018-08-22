

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الخميس ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة. ويترأس



حوادث المرور تحصد أرواح 12 قتيلا خلال أيام العيد سجّلت وحدات الحماية المدنية 4141 تدخل في عــدّة مناطق مختلفة من الوطن في عدّة حوادث متعلقة بالمرور، الحوادث المنزلية، وكذا الإجلاء الصحّي وإخمــاد الحرائق و



خلال أول أيام عيد الأضحى: استجابة لبرنامج المداومة بنسبة 99,75 بالمائة عبر 06 ولايات شرقية تمت الاستجابة لبرنامج مداومة التجار بنسبة 99,75 بالمائة خلال أول أيام عيد الأضحى عبر ست ولايات بشرق البلاد تابعة للمديرية الجهوية للتجارة حسب ما أفاد



بوتفليقة يوافق على تمويل متحف للفنان الراحل معطوب الوناس أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موافقته على تمويل ودعم انجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل الوناس معطوب بقرية ثاوريرث موسى بآيت محمود



المسرح الجهوي لوهران ينضم إلى المنظمة الدولية للمسارح "طريق الحرير" انضم المسرح الجهوري لوهران "عبد القادر علولة" إلى المنظمة الدولية للمسارح المتواجد مقرها بالصين حسبما أدلى به مراد سنوسي مدير هذا المرفق الثقافي، موضحا أن



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعين للواء عیسی الباي خالد مدیرا للمعتمدیة، قالت مصادر اعلامية ان رئیس الجمهورية عبد العزيز بوتفلیقة ووزیر الدفاع، عين ، اللواء عیسی الباي خالد مدیرا للمعتمدیة، خلفا للواء حاجي زرهوني، الذي حوّل



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ينهي مهام المراقب العام للجيش افادت مصادر اعلامية بان رئیس الجمهورية عبد العزیز بوتفلیقة، ووزیر الدفاع، انهى مهام المراقب العام للجیش اللواء بومدین بن عتو، واستخلفه باللواء حاجي زرهوني الذي



تنصيب اللواء علي سيدان قائدا للناحية العسكرية الأولى خلفا للواء حبيب شنتوف غدا الخميس يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الخميس 23 أوت 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية



ترامب يستهزئ وعبد الله الثاني يكشف تكهن ترامب عن محمد الذي سيحكم اسرائيل ؟ من هذا محمد ؟ رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة موحدة وثنائية القومية، فإنه سيكون لإسرائيل رئيس وزراء اسمه محمد في غضون بضع سنوات.