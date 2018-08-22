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22/08/2018 12:54:00

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ينهي مهام المراقب العام للجيش


افادت مصادر اعلامية  بان رئیس الجمهورية عبد العزیز بوتفلیقة، ووزیر الدفاع، انهى مهام المراقب العام للجیش اللواء بومدین بن عتو، واستخلفه باللواء حاجي زرهوني الذي کان مدیرا مرکزیا للمعتمدیة.

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