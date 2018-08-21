

ترامب يستهزئ وعبد الله الثاني يكشف تكهن ترامب عن محمد الذي سيحكم اسرائيل ؟ من هذا محمد ؟ رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة موحدة وثنائية القومية، فإنه سيكون لإسرائيل رئيس وزراء اسمه محمد في غضون بضع سنوات.



الرئيس الروسي يهنئ المسلمين: قيم الإسلام الأصيلة تدعم حسن الجوار بين الشعوب هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن قيم الإسلام الأصيلة تساعد في توحيد الناس واتباعهم تقاليد حسن الجوار بين الشعوب.



كبار المسؤولين بالدولة يؤدون صلاة العيد قام صباح اليوم كبار المسؤولين في الدولة بتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بقلب العاصمة. الجزائر حيث حضر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح



الحجاج بجبل عرفات بدأ حجاج بيت الله الحرام، بالصعود إلى عرفات، الركن الأعظم في الحج، وسط استعدادات كاملة لنفرتهم.وكان حجاج بيت الله الحرام، قد قضوا في منى أمس



من فضلكم أوقفوا البدو الإسلامي الكاتب أمين الزاوي يسخر من عيد الأضحى ويصف الجزائريين بالمتخلفين ؟ مقال مطول نشره الروائي الجزائري, أمين الزاوي, في إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الفرنسية



الاعلان عن مسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة تعلن المدیریة العامة للأمن الوطني بدایة من الیوم الأحد فتح باب استقبال ملفات الترشح لمسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة. وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق



القضاء على مهرب وتوقيف آخر قرب الشريط الحدودي بجانت تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس قرب الشريط الحدودي بجانت، من القضاء على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، وأوقفت مهربا آخر، حسب ما أورده اليوم،



هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بجاية سجلت مساء اليوم هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفزياء أن الهزة سجلت في