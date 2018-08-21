

كبار المسؤولين بالدولة بيؤدون صلاة العيد قام صباح اليوم كبار المسؤولين في الدولة بتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بقلب العاصمة. الجزائر خيث حضر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح



الحجاج بجبل عرفات بدأ حجاج بيت الله الحرام، بالصعود إلى عرفات، الركن الأعظم في الحج، وسط استعدادات كاملة لنفرتهم.وكان حجاج بيت الله الحرام، قد قضوا في منى أمس



من فضلكم أوقفوا البدو الإسلامي الكاتب أمين الزاوي يسخر من عيد الأضحى ويصف الجزائريين بالمتخلفين ؟ مقال مطول نشره الروائي الجزائري, أمين الزاوي, في إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الفرنسية



الاعلان عن مسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة تعلن المدیریة العامة للأمن الوطني بدایة من الیوم الأحد فتح باب استقبال ملفات الترشح لمسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة. وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق



القضاء على مهرب وتوقيف آخر قرب الشريط الحدودي بجانت تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس قرب الشريط الحدودي بجانت، من القضاء على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، وأوقفت مهربا آخر، حسب ما أورده اليوم،



هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بجاية سجلت مساء اليوم هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفزياء أن الهزة سجلت في



سكان احنيف بالبويرة يطالبون السلطات العسكرية بتمشيط المنطقة افادت معلومات واردة الينا بان مواطنين احنيف ارادوا غلق طريق الطریق السیار شرق غربمستوى بلدیة أحنیف، 50 کیلومترا شرق البویرة، وهذا احتجاجا لما تعرفه المنطقة



الدرك الوطني بتلمسان يحجز 25 كلغ من الكيف المعالج خلال دورية قرب الشريط الحدودي بجانت، اعترضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس 18 أوت 2018 مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر