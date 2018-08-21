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21/08/2018 10:58:00

كبار المسؤولين بالدولة بيؤدون صلاة العيد


قام صباح  اليوم كبار المسؤولين في الدولة بتأدية  صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بقلب العاصمة. الجزائر 

خيث حضر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، والوزير الأول أحمد أويحى إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلك الديبلوماسي.

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