عاجل ....مع تطبيق " Haya! Music " استمتعوا بالموسيقى العالمية مجانًا على هواتفكم النقالة لمدة 30 يومًا





دوما في خدمة زبائنها، تُطلق Ooredoo، الرائد التكنولوجي، عرضًا ترويجيًا على تطبيق "Haya! Music "، أول خدمة للموسيقى المتدفقة في الجزائر.

يمكن لزبائن Ooredoo المسجلين في تعبئات MAXY Hadra ابتداء من 1000 دج، MAXY Internet وSuper MAXY الاستمتاع بشهر كامل من الاستخدام المجاني لخدمة Haya! Music و الولوج إلى الموسيقى العالمية مجانًا ومباشرة على هاتفهم المحمول لمدة 30 يومًا.

تسمحHaya! Music لعشاق الموسيقى بالاستماع بحرية إلى الطبوع الموسيقية من اختيارهم بفضل باقة موسيقية غنية وواسعة من الشعبي إلى الراي مرورا بالموسيقى الأندلسية، الشرقية والغربية.

الى جانب ذلك، يمكن للزبون البحث بنقرة واحدة عن فنانه المفضل والاستماع إلى أغانيه وألبوماته الكاملة وتشكيل قائمة الاغاني التي يختارها.

خارج تعبئات "ماكسي"، يمكن لزبائن Ooredoo الاستمتاع بتجربة موسيقية فريدة على Haya! Music باختيار إحدى الصيغتين : الاشتراك الأسبوعي بـ 100 دج فقط والاشتراك الشهري بـ 350 دج.

هذا التطبيق الذي تم تطويره من طرفOoredoo بالشراكة مع المؤسسة الناشئة الجزائرية "إنتاج محتويات" (Intaj Mohtawayat) ، متوفر مجانا على قاعدة التحميل Google Play للهواتف الذكية تحت نظام الاندرويد، وقريبا على قاعدة التحميل App Store للهواتف الذكية التي تشتغل تحت نظام iOS.

من خلال هذا العرض الترويجي، تؤكد Ooredoo رغبتها في إثراء التجربة النقالة لزبائنها.

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