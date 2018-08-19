الاعلان عن مسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة
تعلن المدیریة العامة للأمن الوطني بدایة من الیوم الأحد فتح باب استقبال ملفات الترشح لمسابقة توظیف ملازمین أول للشرطة. وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق مخطط التوظيف للسنة المالية 2018. وتودع ملفات الترشح لمسابقة التوظيف والتكوين الخاصة برتبة الملازمين الأوائل للشرطة ذكور وإناث بمكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات وأمن الدوائر. وتضع المديرية العامة للأمن الوطني موقعها الالكتروني وصفحتيها للتواصل الاجتماعي فايسبوك والتويتر تحت تصرف المواطنين للاطلاع على التخصصات المطلوبة، شروط المسابقة واستنساخ وطبع استمارة المشاركة فيها dz.algeriepolice.www .
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