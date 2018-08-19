سكان احنيف بالبويرة يطالبون السلطات العسكرية بتمشيط المنطقة
افادت معلومات واردة الينا بان مواطنين احنيف ارادوا غلق طريق الطریق السیار شرق غربمستوى بلدیة أحنیف، 50 کیلومترا شرق البویرة، وهذا احتجاجا لما تعرفه المنطقة في المدة الاخيرة ، مطالبين بذلك تمشيط المنطقة للاشارة تزامن خروج المواطنون من أحنيف للاحتجاج لوفاة الطفل حسين بشير، واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، في انفجار قنبلة تقليدية الصنع. وحملت الشعارات المحتجين رسائل اخرى ابرزها المطالبة بتمشيطة منطقة أحنيفل تمشيطا عسكريا علما ساند تجار المنطقة المحتجين بالاضراب عن البيع والشراء لسويعات تضامنا مع العائلات المتضررة .
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