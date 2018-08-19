القضاء على مهرب وتوقيف آخر قرب الشريط الحدودي بجانت





تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس قرب الشريط الحدودي بجانت، من القضاء على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، وأوقفت مهربا آخر، حسب ما أورده اليوم، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة وخلال دورية قرب الشريط الحدودي بجانت، اعترضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 أوت مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، فيما أوقفت مهربا آخر، كما ضبطت مفرزة أخرى بنفس القطاع مركبة رباعية الدفع و(15) مولدا كهربائيا و(13) مطرقة ضغط".

من جهة أخرى، "ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، (25) كيلوغرام من الكيف المعالج"، وأحبط حراس السواحل، "بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ(08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (39) مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية وتمنراست والنعامة وتلمسان".

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