

القضاء على مهرب وتوقيف آخر قرب الشريط الحدودي بجانت تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس قرب الشريط الحدودي بجانت، من القضاء على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، وأوقفت مهربا آخر، حسب ما أورده اليوم،



هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بجاية سجلت مساء اليوم هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفزياء أن الهزة سجلت في



الدرك الوطني بتلمسان يحجز 25 كلغ من الكيف المعالج خلال دورية قرب الشريط الحدودي بجانت، اعترضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس 18 أوت 2018 مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر



وهران: العثور على جثة طفلة بعد إعلان اختفائها يوم السبت تم في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم بوهران، العثور على جثة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن أعلن عن اختفائها صبيحة



عقوبات ردعية للتجار المخالفين خلال ايام العيد من بين اهم التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والموجهة خصيصا للتجار المداومين خلال ايام عيد الاضحى المبارك الذي تفصلنا عنه سويعات .بحيث اقرت بانه سيتم



المكتبة الرئيسية للمطالعة بالشلف تحي الذكرى المزدوجة 20 أوت نظمت ،إدارة المكتبة الرئيسية للمطالعة الشيخ محمد مهدي بالشلف ،إحياءا للذكرى المزدوجة 20 أوت 1955و 1956 برنامجا إحتفاليا يرقى والمناسة وذلك على مستوى مقر المكتبة



أول اجتماع بين ميركل وبوتين في ألمانيا منذ ضم القرم تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أمس، في أول قمة ثنائية في ألمانيا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم من



النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة ارتفعت أسعار النفط لكنها تنهي الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأميركي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا



انتعاش تجارة "الفحم" و"الأعلاف" وشحذ السكاكين يعتد الكثير من الجزائريين على تجارة الفحم" و"أعلاف الأضاحي" وشحذ السكاكين أيام العيد الأضحى وذلك للتصدي لأزمة الغلاء و خلق مدخول لإعالة أسرهم. ويعود نشاط بيع