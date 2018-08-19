هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بجاية
سجلت مساء اليوم هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفزياء أن الهزة سجلت في حدود الساعة 13 سا و 20 دقيقة وحدد مركز الهزة على 3.9 كلم شمال شرق مدينة أوقاس.
وهزة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر تضرب وهران
سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة الـ04:21 دقيقة من فجر اليوم بولاية وهران. وأوضح بيان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة حدد بـ 20 كلم شمال شرق أرزيو بولاية وهران في عرض البحر.
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