الدرك الوطني بتلمسان يحجز 25 كلغ من الكيف المعالج





خلال دورية قرب الشريط الحدودي بجانت، اعترضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس 18 أوت 2018 مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، فيما أوقفت مهربا آخر. كما ضبطت مفرزة أخرى بنفس القطاع مركبة رباعية الدفع و15 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان25 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وبالقالة، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ08 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي بكل من غرداية وتمنراست والنعامة وتلمسان.

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