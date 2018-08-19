عقوبات ردعية للتجار المخالفين خلال ايام العيد
من بين اهم التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والموجهة خصيصا للتجار المداومين خلال ايام عيد الاضحى المبارك الذي تفصلنا عنه سويعات .بحيث اقرت بانه سيتم تغريم كل تاجر يغلق محله التجاري وانه معني بالفتح سيغرم بغراموة مالية قد تصل الى 20 مليون سنتيم
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