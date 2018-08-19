بدوي يشرف على التدشين الرسمي للمعبر الحدودي البري
يشرف ، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مع نظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله . وعلى التدشين الرسمي للمعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا، وحسب بيان لوزارة الداخلية ، أنّ الطرفان سيشرفان بولاية تندوف على مراسيم التدشين للمعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا.وحسب ذات البيان، فإنّ هذا المعبر سيشكّل إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين. حيث سيسمح بتعزيزها على مختلف الأصعدة الأمنية السياسية،الإقتصاديةوالإجتماعية باعتباره همزة وصل. وتساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين وتسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية. وانسيابية السلع فضلا على تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مواطني الدولتين الشقيقتين- يضيف البيان.
عدد القراءات 41 مرة | قراءات اليوم 41 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك