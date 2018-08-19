

المكتبة الرئيسية للمطالعة بالشلف تحي الذكرى المزدوجة 20 أوت نظمت ،إدارة المكتبة الرئيسية للمطالعة الشيخ محمد مهدي بالشلف ،إحياءا للذكرى المزدوجة 20 أوت 1955و 1956 برنامجا إحتفاليا يرقى والمناسة وذلك على مستوى مقر المكتبة



أول اجتماع بين ميركل وبوتين في ألمانيا منذ ضم القرم تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أمس، في أول قمة ثنائية في ألمانيا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم من



النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة ارتفعت أسعار النفط لكنها تنهي الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأميركي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا



انتعاش تجارة "الفحم" و"الأعلاف" وشحذ السكاكين يعتد الكثير من الجزائريين على تجارة الفحم" و"أعلاف الأضاحي" وشحذ السكاكين أيام العيد الأضحى وذلك للتصدي لأزمة الغلاء و خلق مدخول لإعالة أسرهم. ويعود نشاط بيع



الأفافاس يدعو لإجماع وطني حقيقي يجمع كل القوى بالجزائر قال عضو الهيئة الرئاسية حزب جبهة القوى الإشتراكية علي العسكري ،أمس، أن بناء إجماع وطني يعد السبيل الوحيد لخلاص للبلاد. وفي خطاب له في الذكرى الثانية



بدوي يشرف على التدشين الرسمي للمعبر الحدودي البري يشرف ، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مع نظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله . وعلى التدشين الرسمي للمعبر الحدودي البري بين الجزائر



بن غبريط تستنجد "بالشاليهات" لإمتصاص إكتظاظ المدارس · "كل تلميذ سيجد مكانه خلال الدخول المدرسي القادم" أشرفت، أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريط، على تفقد بعض المؤسسات التربوية بالدويرة غرب العاصمة، أين وقفت



عيسى: خطبة "عرفات" ستتناول جهاد الجزائريين كشف وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، بمكة المكرمة بأن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين، والتي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد



طمار: إجراءات عقابية في حق المقاولات "المتقاعسة" · تلقينا 16 ألف طلب من الجالية الجزائرية و لقاءات معهم سبتمبر المقبل أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، أن الوزارة قامت بفسخ