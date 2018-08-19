الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/08/2018 11:55:00

عيسى: خطبة "عرفات" ستتناول جهاد الجزائريين


كشف وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، بمكة المكرمة بأن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين، والتي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام وهجمات الشّمال القسنطيني 20 أوت 1955-1956). وستتناول جهاد الجزائريين والشهداء من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وأوضح الوزير بأن “أئمة الجزائر سيتقاسمون خطبة واحدة ستكون مليئة بما جاءت به السنة النبوية الشريفة، ومن تذكير الناس بقدسية المقام وبأعمال الحج الواجبة والتي ستكون في الأيام الموالية.”  “وستربط خطبة يوم عرفة الجهاد الذي يعيشه الحجاج حاليا والذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه “جهاد بدون قتال” بجهاد القتال. الذي خاضه آباؤنا وأجدادنا من أجل الاستقلال الوطني واسترجاع سيادة الجزائر المسلوبة من طرف الاستعمار الفرنسي”، مؤكدة أن "أئمة الجزائر سيتقاسمون خطبة واحدة ستكون  مليئة بما جاءت به السنة النبوية الشريفة من تذكير الناس بقدسية المقام وبأعمال الحج الواجبة والتي ستكون في الأيام الموالية"، وأضاف:" وستربط خطبة يوم عرفة الجهاد الذي يعيشه الحجاج حاليا والذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه "جهاد بدون قتال" بجهاد القتال الذي خاضه آباؤنا وأجدادنا من أجل الاستقلال الوطني واسترجاع سيادة الجزائر المسلوبة من طرف الاستعمار الفرنسي". وأكد محمد عيسى بأن "جميع الظروف مهيأة لنعيش هذه الأجواء ويخرج الحجاج من يوم عرفة وقد استجيب دعاؤهم وذلك تحت قيادة الأئمة والمرشدين الذين سيوجهونهم وليخرجوا كذلك بشحنة إضافية من العاطفة الوطنية والإيمانية" التي ستسمح لهم -كما قال- بمواصلة باقي المناسك في مزدلفة ومنى . وبالموازاة مع ذلك ذكر عيسى أن حصة الجزائر من الحجاج ارتفعت هذا الموسم بـ2000 حاج 1000 منهم متكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, إضافة إلى استفادة الباقين (1000 حاج آخر) من تأشيرة المجاملة, حيث أصبح لهم الحق بقرار من المجلس الوزاري بأن يدفعوا مستحقاتهم في البنك الجزائري ويستفيدوا من خدمات الديوان الوطني للحج والعمرة. وبلغ إجمالي الحجاج لهذا الموسم 38 ألف حاج "ولكن بالتجربة سيرتفع إلى 42 ألف حاج وحاجة لأن كثير من الجزائريين سيحجون انطلاقا من أرض المهجر حيث صادفنا في شوارع مكة المكرمة حجاج قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا ودول المشرق العربي",استنادا للوزير الذي أضاف بأن التكفل بهذا العدد الهائل من الحجاج يتقاسمه كل من الديوان الوطني للحج والعمرة و42 وكالة سياحية عمومية وخاصة. وقال الوزير: "لقد لمست نجاح خطة التكفل بالحجاج سواء في المجال الصحي أو النقل والإطعام والإسكان", مضيفا بأنه "تنفيذا لالتزام الوزارة مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيد برنامج ما يسمى بـ"حج الكرامة" الذي سينتهي إلى "حج الرفاه" في آفاق 2019 "عملنا طيلة هذا الموسم من أجل تحسين الأداء والبحث عن الآليات التي توفر تكفلا حقيقيا بالحاج الجزائري". وأضاف أيضا بأن البعثة الطبية الجزائرية وصلت هذه السنة إلى مستوى تكفل صحي  "مرموق", حيث أن عدد الفحوصات تراجع بـ31 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي جراء  الثقافة الصحية التي أصبحت نامية وسط الحجاج الذين يأتون من الجزائر مزودين بأدويتهم وبتوجيهات صحية تسمح لهم -كما قال- بأن لا يتعرضوا لوعكات صحية وكذا إلى توفر وجبات غذائية صحية أصبحت تحفظ صحتهم وقواهم من أجل أداء المناسك. ولضمان مراقبة أنجع لمستوى الخدمات تم هذا الموسم تنصيب مراقب عام بمساعدة 9 مفتشين رئيسيين من الوزارة الوصية يقومون بالتحقيق و رصد المعلومة وتصميم  المحاضر وأخذ الصور وجمع الأدلة لإدانة هذا الطرف أو ذاك من الوكالات السياحية التي وصف عملها بالعمل التجاري.

عدد القراءات 2 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن غبريط تستنجد "بالشاليهات" لإمتصاص إكتظاظ المدارس

 ·      "كل تلميذ سيجد مكانه خلال الدخول المدرسي القادم" أشرفت، أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريط، على تفقد بعض المؤسسات التربوية بالدويرة غرب العاصمة، أين وقفت
image

عيسى: خطبة "عرفات" ستتناول جهاد الجزائريين

كشف وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، بمكة المكرمة بأن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين، والتي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد
image

طمار: إجراءات عقابية في حق المقاولات "المتقاعسة"

·      تلقينا 16 ألف طلب من الجالية الجزائرية و لقاءات معهم سبتمبر المقبل أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، أن الوزارة قامت بفسخ
image

"بن فليس" ينتقد "أويحيى "

·      المعارضة حريصة على المساهمة في الخروج من الأزمة انتقد على بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات” تعاطي السلطة مع المبادرات السياسية التي أطلقتها بعض الأحزاب
image

ولد عباس يؤكد على مكانة الأفلان بالجزائر

·      بوتفليقة أعاد الإعتبار للمجاهدين والشهداء المنسيين أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ توليه الحكم
image

الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة يهنئ نظیره المالي إبراهیم بوبکر کایتا الفائز في الانتخابات الاخيرة لعهدة ثانیة،

بعث الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رسالة إلی نظیره المالي إبراهیم بوبکر کایتا الفائز في الانتخابات الاخيرة لعهدة ثانیة، الرسالة تطرقت  للعلاقات الثنائیة  بين البلدين وكذا
image

جمال بلماضي : مبولحي وفیغولي يعدون بقوة الى الفريق الوطني

اثارالناخب الوطني جمال بلماضي، قضیة إبعاد  المدرب السابق ماجر لأعمدة ”الخضر“ من التشکیلة إلی الواجهة، حيث قال  أن أبواب المنتخب الوطني، مفتوحة لکل من فیغولي
image

الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956

تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال، وتنفيذا لمخطط الاتصال لسنة 2017-2018، أحيى المتحف المركزي للجيش يوم 18
image

وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان

توفي اليوم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عاما، حسبما أعلنت مؤسسة عنان الخيرية على موقعها الرسمي.  وفارق عنان الحياة في
image

بن غبريت تتفقد مناطق التدفق السكاني التي اصبحت تعاني الاتكتظاظ "الدويرة ودرارية"

وقفت وزيرة التربية الوطنية , نورية بن غبريت , يوم السبت, على مدى جاهزية وملائمة الاقسام التربوية (شاليهات) الإضافية  التي من المنتظر أن تتدعم بها,و
قيم هذا المقال
0