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19/08/2018 10:42:00

طمار: إجراءات عقابية في حق المقاولات "المتقاعسة"


  • ·      تلقينا 16 ألف طلب من الجالية الجزائرية و لقاءات معهم سبتمبر المقبل

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، أن الوزارة قامت بفسخ 475 عقد إنجاز مشاريع سكنية عبر مختلف الولايات"،موضحا أنه "تم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المقاولات المتقاعسة . وكشف عبد الوحيد طمار في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على توزيع بولاية تيبازة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وردعية في حق الشركات المنجزة والمسؤولين المتواطئين معها تصل إلى فسخ العقود والإقالة من المنصب"، معلنا عن "تشكيل لجان وزارية تشرف على زيارات تفتيشية، ومراقبة كل المشاريع السكنية على المستوى الوطني بداية من يوم الأحد المقبل بعد أن ثبت حدوث تجاوزات من قبل عدد من الشركات المنجزة وعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية من طرف المسؤولين الجهويين والولائيين".

  •  لجنة وزارية لمتابعة كل مشاريع "عدل"  والسكن العمومي الإيجاري وطنيا

 وقال طمار إن "الوزارة أرسلت لجان تحقيق في الميدان  بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات"، كاشفا أنه "قد تم إتخاذ  إجراءات صارمة تمثلت في فسخ عقود بعض الشركات العاجزة التي تأخرت في إنجاز السكنات"، معطيا "تعليمات لتشكيل لجنة تسهر على متابعة كل مشاريع "عدل" وحتى السكن العمومي الإيجاري على مستوى الوطني وهذا لمراقبة  النوعية التي بنيت بها والحالة التي سلمت بها للمكتتبين، حيث ستشمل الزيارات الميدانية حتى المساكن المسلمة"، وقال إنه  "ستشرف لجنة وزارية أخرى بحر هذا الأسبوع على عملية مراقبة شاملة لكل مساكن "عدل" على مستوى المدينة الجديدة بوينان، ورفع تقرير خاص وعاجل للوزير حول وضعية الورشات ونوعية المساكن المنجزة على مستوى هذه المدينة، والتي سيصدر بموجبها القرارات النهائية التي تخص توقيت توزيع هذه المساكن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع وتيرة الإنجاز وردع التجاوزات. واعتبر عبد الوحيد طمار أن "برنامج السكن برنامج طموح لا يزال متواصل"، مؤكدا أن "سلسلة توزسع السكنات لا تزال متواصلة على مدار الأشهر القادمة" ،  قائلا انه "تم الإنتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المقاولات العاجزة من أجل استبدالها بمقاولات قادرة على مواصلة أشغال إنجاز السكنات وذلك العجز المسجل في انجاز السكنات"، مشيرا إلى  أن "لقاءات ستجمعه مع الجالية الجزائرية المقيمة في أمريكا شمالية وكندا في سبتمبر المقبل من أجل التعريف بحصول على سكنات الترقوي العمومي "LPP" المخصصة لهذه الفئة"، مشيرا أن "هيئته الوزارية تلقت 16 ألف طلب من الجالية المقيمة بالخارج للحصول على سكن"، قائلا أنه "سيتم توسيع رقعة المشاريع السكنية الموجهة للجالية الجزائرية عبر كل ولايات الوطن".

  • تــوزيـع 138 الـــف وحــدة سكنــية خــلال الثــلاثة أشــهــر الأخـــيـــرة

 كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد  طمار، ، بتيبازة عن توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال  الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية وهذا عبر جميع ولايات الوطن.

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