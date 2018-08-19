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19/08/2018 10:38:00

ولد عباس يؤكد على مكانة الأفلان بالجزائر


  • ·      بوتفليقة أعاد الإعتبار للمجاهدين والشهداء المنسيين

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ توليه الحكم أعطى أوامر بضرورة إعادة الإعتبار للمجاهدين والشهداء المهمشين في التاريخ، وكذا الأحداث التاريخية التي شهدتها الجزائر خاصة إبان الثورة التحريرية. وذكّر، ولد عباس، في كلمة له أمس، خلال إشرافه على للقاء بمناسبة إحياء ذكرى هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، بقسنطينة، ببطولات المجاهدين الجزائريين، وعلى رأسهم الشهيد زيغود يوسف الذي كان العقل المدبر لهجمات الشمال القسنطيني، التي أخذت بعدا دوليا.وأشار ذات المتحدث، إلى أن الرئيس بوتفليقة أعطى أوامر لمحاربة ثقافة النسيان التي تفشت. وقال الآمين العام أنه لا يوجد آفلان بدون جزائر و لا توجد جزائر بدون آفلان، هذا وحي الآمين العام للأفلان قرار رئيس الجمهورية رئيس الحزب بتكريم كل المجاهدين وأسر الشهداء. كما كرم الدكتور جمال ولد عباس إبنة الشهيد البطل زيغود يوسف شامة  ، أين أثنى على خصال الشهيد و ذكّر بمناقبه

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