الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة يهنئ نظیره المالي إبراهیم بوبکر کایتا الفائز في الانتخابات الاخيرة لعهدة ثانیة،





بعث الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رسالة إلی نظیره المالي إبراهیم بوبکر کایتا الفائز في الانتخابات الاخيرة لعهدة ثانیة، الرسالة تطرقت للعلاقات الثنائیة بين البلدين وكذا مواصلة الجزائر مرافقة ومساندة دولة مالي لإنجاح المصالحة الوطنیة وحفظ السلامة الإقلیمیة. وقال الرئيس بوتفليقة في برقيته: ”يتيح لي تجديد انتخابكم على رأس جمهورية مالي الشقيقة مناسبة سعيد ة لكي أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر تهانينا مشفوعة بأخلص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم النبيلة في خدمة الشعب المالي الشقيق

واضاف رئيس الجمهورية قائلا: ”إن تزكيتكم هذه ما هي إلا اعتراف صريح متبصر من قبل الشعب المالي بتلك الجهود الدؤوبة التي بذلتموها والتقدم المشهود الذي حققتموه على درب استعادة السلم والاستقرار, وفي تنمية بلادكم“.

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