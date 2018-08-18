جمال بلماضي : مبولحي وفیغولي يعدون بقوة الى الفريق الوطني
اثارالناخب الوطني جمال بلماضي، قضیة إبعاد المدرب السابق ماجر لأعمدة ”الخضر“ من التشکیلة إلی الواجهة، حيث قال أن أبواب المنتخب الوطني، مفتوحة لکل من فیغولي ومبولحي. وقال بلماضي : ” ُ كل الأوراق مبعثرة، وكل من يمتلك الرغبة للعب معنا ويستحق ذلك فمرحبا به“. مضيفا بالخصوص الرايس مبولحي وفيغولي يُمكن أن يعودا لـ“الخضر“ بداية من التربص القادم. وكشف، بلماضي، بأنه سيُ ُ علن عن القائمة الموسعة المعنية بالمواجة القادمة،غدا الأحد.
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