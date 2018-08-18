

جمال بلماضي : مبولحي وفیغولي يعدون بقوة الى الفريق الوطني اثارالناخب الوطني جمال بلماضي، قضیة إبعاد المدرب السابق ماجر لأعمدة ”الخضر“ من التشکیلة إلی الواجهة، حيث قال أن أبواب المنتخب الوطني، مفتوحة لکل من فیغولي



الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956 تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال، وتنفيذا لمخطط الاتصال لسنة 2017-2018، أحيى المتحف المركزي للجيش يوم 18



وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان توفي اليوم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عاما، حسبما أعلنت مؤسسة عنان الخيرية على موقعها الرسمي. وفارق عنان الحياة في



بن غبريت تتفقد مناطق التدفق السكاني التي اصبحت تعاني الاتكتظاظ "الدويرة ودرارية" وقفت وزيرة التربية الوطنية , نورية بن غبريت , يوم السبت, على مدى جاهزية وملائمة الاقسام التربوية (شاليهات) الإضافية التي من المنتظر أن تتدعم بها,و



بلدية الجزائر الوسطى تمنع تعليق الملصقات الإشهارية أصدرت بلدية الجزائر الوسطى، أمرا يقضي بمنع أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، من نشر أو تعليق الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهة



هوراري قدور يحذر حكومة اويحى من تفاقم الاوضاع الاجتماعية في ظل تدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين، وكذا الانهيار الذي قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بشكل حاد بلغ



واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديد بعقوبات جديدة يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا في سياق الأزمة الأخيرة التي سببها احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام



توقيف ستة منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أوت 2018، ببرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب، وحجزت (26) مولد كهربائي، (23) مطرقة ضاغطة و(03)



سونطراك توقع عقودا جديدة مع إيطاليا واسبانيا لبيع الغاز الطبيعي كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، عن امضاء عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من اسبانيا وإيطاليا. وقال خلال زيارته إلى