الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956





تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال، وتنفيذا لمخطط الاتصال لسنة 2017-2018، أحيى المتحف المركزي للجيش يوم 18 أوت 2018 هذه الذكرى بـحضور ثلة من المجاهدين إلى جانب ممثلي جمعيات مدنية.

برنامج التظاهرة تضمن عرض شريط وثائقي بعنوان "الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام"، تنظيم محاضرتين تاريخيتين بقاعة السينما للجمهور الزائر وإقامة معرض للصور التاريخية، بالإضافة الى توزيع مطويات وصور عن معارك وأبطال الثورة التحريرية.

تجدر الإشارة أن المعرض المنظم على مستوى المتحف المركزي للجيش، تتواصل فعالياته لمدة أسبوع.

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