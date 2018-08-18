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18/08/2018 13:05:00

بن غبريت تتفقد مناطق التدفق السكاني التي اصبحت تعاني الاتكتظاظ "الدويرة ودرارية"


وقفت وزيرة التربية الوطنية , نورية بن غبريت , يوم السبت, على مدى جاهزية وملائمة الاقسام التربوية (شاليهات) الإضافية  التي من المنتظر أن تتدعم بها,و بشكل مؤقت بعض المؤسسات التربوية على مستوى  بلديتي الدويرة ودرارية التي تعاني من مشكل الاكتظاظ نتيجة التدفق السكاني  الذي شهدته البلديتن مؤخرا.

وشددت الوزيرة خلال معاينتها لأربع شاليهات بمتوسطة بن حايك محمد بالدويرة  على ضرورة توفير الظروف الملائمة للتمدرس لاسيما و أن الدولة سخرت إمكانيات  مادية,معتبرة , مؤكدة أن اللجوء إلى الأقسام الجاهزة "يعد حلا مؤقتا  واستثنائي" وذلك في انتظار إجراء عمليات توسعة للمؤسسة التربوية التي تتوفر  على أرض محاذية لها على غرار متوسطة بن حايك.

وبالمناسبة طمأنت بن غبريت أولياء التلاميذ بأن اللجوء إلى استغلال  هذه الأقسام الجاهزة ,كان "لضرورة قصوى" جراء تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد  نتيجة التدفق السكاني الذي شهدته البلديتن مؤخرا, حيث أضحت المؤسسات التربوية  خاصة منها الابتدائيات و المتوسطات-- حسب الوزيرة--  تدرس ضعف عدد التلاميذ  المعتاد.

و إزاء هذا الوضع الذي وصفته ب "الاستثنائي" , أكدت  بن غبريت أن  قطاعها " يعمل جاهدا"  بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى بهدف إيجاد حلول  سريعة و دائمة وفي أقرب الآجال لأننا كما قالت--لن نسمح بتمدرس أولادنا إلا في  ظروف مريحة و ملائمة".

وفي ذات السياق, قدمت الوزيرة و بلهجة صارمة جملة من التوجيهات حول ضرورة  توفير كل شروط التمدرس المناسبة للتلاميذ على غرار توفير أجهزة التكييف و  التدفئة, ملحة في نفس الوقت على ضرورة احترام معدل استيعاب عدد التلاميذ  المناسب على مستوى الأقسام .

وبالمدرسة الابتدائية عمر عاشور بالدويرة ,ألحت على ضرورة استكمال الاقسام  التربوية (شاليهات) الإضافية قبل الدخول المدرسي المقبل ,إلى جانب استغلال  المساحات الخضراء التي تتوفر عليها هذه المدرسة ,مشددة على ضرورة أن يتحمل  المسؤولون المحليون مسؤوليتهم  في مجال تهيئة و تنظيف الابتدائيات.

و ببلدية درارية , لم تخف بن غبريت "استيائها و غضبها" من التأخر في  إنجاز الأقسام الجاهزة بمتوسطة الشريف القاسم , مشيرة إلى أن مصالحها تسعى  لاستغلال بعض الفضاءات المجاورة لهذه المؤسسة لإنجاز ملحقة من شأنها القضاء و  بشكل نهائي على مشكل الاكتظاظ.

من جهة أخرى ,أكدت  بن غبريت على أهمية التسيير الأمثل للمؤسسات  التربوية وذلك باستغلال الإمكانيات المادية و البشرية المتوفرة , خاصة ما تعلق  بتكوين العنصر البشري, إلى جانب دعوتها إلى ضرورة فتح "حوار دائم "مع ممثلي  قطاع التربية على المستوى المحلي و الجماعات المحلية لبحث و مناقشة الحلول  الكفيلة بتوفير ظروف تمدرس  جد مناسبة.

 

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