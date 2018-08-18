

بلدية الجزائر الوسطى تمنع تعليق الملصقات الإشهارية أصدرت بلدية الجزائر الوسطى، أمرا يقضي بمنع أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، من نشر أو تعليق الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهة



هوراري قدور يحذر حكومة اويحى من تفاقم الاوضاع الاجتماعية في ظل تدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين، وكذا الانهيار الذي قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بشكل حاد بلغ



واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديد بعقوبات جديدة يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا في سياق الأزمة الأخيرة التي سببها احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام



توقيف ستة منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أوت 2018، ببرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب، وحجزت (26) مولد كهربائي، (23) مطرقة ضاغطة و(03)



سونطراك توقع عقودا جديدة مع إيطاليا واسبانيا لبيع الغاز الطبيعي كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، عن امضاء عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من اسبانيا وإيطاليا. وقال خلال زيارته إلى



عيسى يواصل معاينته للحجاج وظروف التكفل بهم · هذا هو وقت إقامة صلاة العيد.. واصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أول أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي لزياراته الميدانية المكثفة للوقوف



جمال بلماضي انا جد سعيد لاشرافي على الفريق الوطني الجزائري وأخيرا وبعد طول انتظار، وصل اليوم السبت اللاعب الدولي السابق جمال بلماضي والمدرب الجديد الذي تم اختياره رسميا على رأس الفريق الوطني لكرة القدم خلفا لرابح



طمار يؤكد على احترام آجال انجاز "جامع الجزائر" أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، على أنه يتم العمل على احترام و تطبيق كل ما تم تسطيره في الرزنامة المتعلقة



بدوي ونظيره الموريتاني يدشنان المعبر الحدودي البري اليوم ينتظر أن يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، اليوم، على تدشين المعبر الحدودي البري،