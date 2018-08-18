توقيف ستة منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أوت 2018، ببرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب، وحجزت (26) مولد كهربائي، (23) مطرقة ضاغطة و(03) أجهزة إتصال، في حين ضبطت مفرزة أخرى ستة (06) أطنان من المواد الغذائية و(400) لتر من مادة زيت المائدة بعين قزام من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بقسنطينة، شخصا بحوزته (05) طائرات بدون طيار، في حين تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وعين قزام.
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