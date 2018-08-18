جمال بلماضي انا جد سعيد لاشرافي على الفريق الوطني الجزائري





وأخيرا وبعد طول انتظار، وصل اليوم السبت اللاعب الدولي السابق جمال بلماضي والمدرب الجديد الذي تم اختياره رسميا على رأس الفريق الوطني لكرة القدم خلفا لرابح ماجر، بعد مشاورات مكثفة بين جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحت قيادة خير الدين زطشي بعد سلسلة من الانهزاميات والتراجع الكبير على سلم الترتيب العالمي للفريق الوطني بحيث يحتل المنتخب الجزائري لكرة القدم المركز ال66 عالميا برصيد 1351 نقطة جاء من خلال التصنيف الشهري للمنتخبات، الصادر أول أمس الخميس عن الإتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي شهد عودة المنتخب الفرنسي بطل العالم في مونديال روسيا 2018 إلى صدارة الترتيب. جمال بلماضي قال ساعة استقباله بالمطار انه جد سعيد لإشرافه على الفريق الوطني الذي سيتكفل بتحضيره على أساس العقد المبرم بين جمال والاتحادية الجزائرية إلى غاية 2022 كاس العالم للإشارة سيعقد المدرب الوطني ندوة صحفية بالمركز الوطني الفني سيدي موسى. الامال معلقة على جمال لاعادة ثعالب الصحراء الى سابق عهدهم وهو ما اكده اللاعب المصري السابق ابو تريكة عندما قال الكرة الجزائرية ستستعيد مجدها مع جمال بلماضي خاصة وان اللاعب الدولي الجزائر والمدرب الحالي للخضر يمتلك ثقة كبيرة ويعرف الكرة الجزائرية معرفة جادة مما سيؤهله الى اتخاذ سبيل يصل الفريق الوطني الى بر الامان ولما لا التأهل لكأس العالم 2022 الذي يعد الهدف المنشود للاتحاد الجزائري وجمال بلماضي . هل سيوفق الاثنان لارضاء الجماهير العطشى لانتصارات الفريق الوطني كتلك التي عشنا احداثها في ام درمان بالسودان ويوم سال العرق البارد بدم بارد للفريق الالماني في مونديال البرازيل وصنفت تلك المبارة من احسن اللقاءات حسب التصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا ما قاله جمال بلماضي انه يتمنى اسعاد الجماهير الجزائرية والعربيىة

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