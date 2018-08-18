عيسى يواصل معاينته للحجاج وظروف التكفل بهم





· هذا هو وقت إقامة صلاة العيد..

واصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أول أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي لزياراته الميدانية المكثفة للوقوف عن كثب على مدى التكفل بالحجاج الجزائريين في عديد المجالات سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية). وكان لفئة الحجاج المنتمين لقطاع التضامن الوطني (المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة) نصيب ضمن برنامج نشاط الوزير الذي أوضح بأن ذلك يعد تنفيذا وتجسيدا للوعد الذي قطعه على نفسه في الجزائر أمام هذه الفئة قبل توجهها إلى البقاع الإسلامية المقدسة لأداء مناسك الحج. ودعا محمد عيسى هؤلاء الحجاج المقيمين بفندق "دار الخليل الرشد" بمكة المكرمة بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة وعدد من مطوفي الدول العربية إلى ضرورة "الوفاء والإخلاص للجزائر" مثمنا مبادرة رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الفئة ولكل الحجاج الجزائريين وحسن التكفل بهم سواء من حيث الإسكان والنقل والإطعام والتكفل الصحي، مشيدا بالجهود التي يقوم بها أعضاء البعثة الجزائرية للحج الذين وصف عملهم وأداءهم بـ"المتطور والحسن من سنة إلى أخرى" وهو ما سمح للجزائر كما أضاف، بتصنيفها من ضمن الدول الرائدة في تنظيم و رعاية حجاجها الميامين. وبعدما دعا إلى ضرورة الوفاء بالعهد وتجديد الوفاء لرئيس الجمهورية صاحب هذه المبادرة ومدعمها و راعيها اغتنم محمد عيسى المناسبة ليذكر الجميع بأن "الجزائر تعيش اليوم مستقرة وآمنة ومطمئنة" بعدما عاشت سنوات صعبة جراء عدم الفهم الصحيح للإسلام، مذكرا بأن مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للصلح والمصالحة الوطنية أعطت نتائجها المثمرة ومكنت الجزائريين العيش في سلام و طي صفحة العشرية الصعبة. ومن جانبها أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، أن صلاة عيد الأضحى ستكون على السادسة وأربعون دقيقة بمساجد العاصمة، وأفادت المديرية في بيان لها،أنه بمناسبة عيد الأضحى المصادف ليوم الثلاثاء 21 أوت ستكون صلاة العيد على السادسة وأربعون دقيقة، ومن جهتها ستختلف مواقيت صلاة العيد حسب الولايات أين ستكون على السادسة والنصف في الولايات الجنوبية.

..انخفاض في عدد الفحوصات خلال الـ20 يوما من موسم الحج

عرف عدد الفحوصات المسجلة خلال الـ20 يوما من موسم الحج الحالي انخفاضا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2017 حسب ما كشف ، أول أمس، رئيس الوفد الطبي للبعثة الجزائرية للحج الدكتور رابح حمانة، مشيرا أن عدد الفحوصات خلال الـ20 يوما من هذا الموسم وصل إلى 8500 فحصا مقابل 15 ألف فحص خلال نفس الفترة من الموسم الماضي أي بنسبة انخفاض قدرها بـ42 بالمائة . وأشار ذات المتحدث إلى أن الـ8500 فحص طبي المسجلة تتوزع على 2310 تضميد و191 تدخل على مستوى الفنادق و107 تنويم (وضع تحت المراقبة) على مستوى مراكز بعثة الحج الطبية الجزائرية فيما تم تسجيل 30 حالة تحويل باتجاه مستشفيات بالمملكة العربية السعودية 8 منهم مكثوا في المستشفى والباقي تلقوا العلاج اللازم وغادرا .

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