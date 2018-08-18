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18/08/2018 11:27:00

بدوي ونظيره الموريتاني يدشنان المعبر الحدودي البري اليوم


ينتظر أن يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، اليوم، على تدشين المعبر الحدودي البري، على الشريط الحدودي بين البلدين. وسيساهم هذا المعبر الحدودي بتسهيل حركة الأشخاص، والسلع ومضاعفة التبادل للتجاري، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية- ، كما سيشكل حصنا منيعا، وحاجزا أمنيا لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذا مختلف التهديدات الأمنية. وحسب وسائل الإعلام الموريتانية، فإن الوفد الموريتاني رفيع المستوى يقوده وزير الداخلية واللامركزية : أحمدو ولد عبد الله، ويرافقه كل من والي ولاية تيرس زمور، إسلمو ولد سيد والسفير الموريتاني في الجزائر و بعض السلطات الإدارية والأمنية – تقول ذات المصادر-.

 

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