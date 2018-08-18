

سونطراك توقع عقودا جديدة مع إيطاليا واسبانيا لبيع الغاز الطبيعي كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، عن امضاء عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من اسبانيا وإيطاليا. وقال خلال زيارته إلى



عيسى يواصل معاينته للحجاج وظروف التكفل بهم · هذا هو وقت إقامة صلاة العيد.. واصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، أول أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي لزياراته الميدانية المكثفة للوقوف



جمال بلماضي انا جد سعيد لاشرافي على الفريق الوطني الجزائري وأخيرا وبعد طول انتظار، وصل اليوم السبت اللاعب الدولي السابق جمال بلماضي والمدرب الجديد الذي تم اختياره رسميا على رأس الفريق الوطني لكرة القدم خلفا لرابح



طمار يؤكد على احترام آجال انجاز "جامع الجزائر" أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، على أنه يتم العمل على احترام و تطبيق كل ما تم تسطيره في الرزنامة المتعلقة



بدوي ونظيره الموريتاني يدشنان المعبر الحدودي البري اليوم ينتظر أن يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، اليوم، على تدشين المعبر الحدودي البري،



رئيس الجمهورية يجري حركة في قيادة الجيش أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات جزئية بين صفوف قادة النواحي العسكرية، و شملت الحركة إنهاء مهام اللواء “شنتوف الحبيب” قائد الناحية العسكرية الأولى،



وزارة الصحة تنفي وجود ندرة في الأدوية أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن اجتماع مرتقب مع نقابة الصيادلة الخواص اليوم، كاشفة أن "الأدوية متوفرة عبر الصيدليات بشكل كاف ما عدا 12



أويحيي يُحذر من الإساءة لصورة "الأرندي" أصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمرا بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب، بعد تورطه



مدير المصالح البيطرية :خمسة ملاين راس مخصصة لأضاحي العيد أكد مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، قدور هاشمي كريم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رؤوس الأغنام عبر جميع