رئيس الجمهورية يجري حركة في قيادة الجيش
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات جزئية بين صفوف قادة النواحي العسكرية، و شملت الحركة إنهاء مهام اللواء “شنتوف الحبيب” قائد الناحية العسكرية الأولى، وإنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء “سعيد باي”. وعين رئيس الجمهورية ، قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء مفتاح صواب، قائدا للناحية العسكرية الثانية- وفقا لمصادر إعلامية-، حيث قام القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، بعدة تغييرات، مست الناحيتين العسكريتين الاولى والثانية، منهيا مهام اللواء سعيد باي من على رأس الناحية العسكرية الثانية. كما تم تعيين مدير الأكاديمية العسكرية بشرشال على رأس الناحية العسكرية الأولى، ذكرت المصادر "إنه تم تعيين اللواء علي سيدان على رأس الناحية العسكرية الأولى."، وقام القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، بعدة تغييرات مست الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية، منهيا بذلك مهام اللواء لحبيب شنتوف من على رأس الناحية العسكرية الأولى.
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