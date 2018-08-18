وزارة الصحة تنفي وجود ندرة في الأدوية





أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن اجتماع مرتقب مع نقابة الصيادلة الخواص اليوم، كاشفة أن "الأدوية متوفرة عبر الصيدليات بشكل كاف ما عدا 12 دواء، مفندة "وجود أي ندرة في المواد الصيدلانية كما تم الترويج له. وأكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،أمس، في بيان لها أنه "لا توجد اية ندرة للأدوية في الصيدليات"، موضحة أن "الحديث عن فقدان ازيد من 100 دواء بالصيدليات أمر غير مؤسس بحيث نفس الدواء يوجد تحت علامات تجارية مختلفة"، قائلة أن "فقدان علامة تجارية لا يعني فقدان الدواء". وأفادت الوزارة أن "المواطن قد يتعذر عليه مثلا أن يجد منتوجا في صيدلية معينة، لكنه في المقابل سيعثر عليه في صيدلية أخرى"، موضحة أن برامج الإمدادات بالأدوية لعام 2018 قد تم توزيعها، مذكرة أن "دفاتر الأعباء المتعلقة باستيراد المواد الصيدلانية تلزم المتعاملين الصيدليين بضرورة توفير مخزون آمن يغطي عدة أشهر من الطلب تفاديا للوقوع في مشكل الندرة وتحسبا لأي تأخر قد تقع فيه الوزارة الوصية في تحرير برامج الإمداد بالدواء وذلك لضمان وصول الأدوية للمرضى في وقتها". وذكرت ذات المصادر أن "العمل جار لإعادة النظر في عملية تنظيم استيراد الأدوية وإلى غاية وصولها لبائع التجزئة"، مشددة أن " الوزارة تسعى لتشجيع إنتاج الأدوية محليا والذي ترمي من خلاله إلى بلوغ هذا الهدف لتقليص فاتورة الاستيراد إلا أنها تظل مرتبطة بتكوين الصيدليين الصناعيين ، إضافة إلى أهمية توسيع دائرة إنتاج أصناف جديدة من الأدوية"، كاشفة أنه سيتم عقد اجتماع بداية من اليوم السبت مع نقابة الصيادلة الخواص لمناقشة مشكل ندرة مختلف الادوية بالصيدليات ".

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