مدير المصالح البيطرية :خمسة ملاين راس مخصصة لأضاحي العيد





أكد مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، قدور هاشمي كريم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رؤوس الأغنام عبر جميع ولايات الوطن لم تصب بالحمى القلاعية.

وأكد ذات المسؤول خلال ندوة صحفية حول التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى، أن "هناك وفرة في العرض على مستوى السوق الوطنية حيث يوجد 5 مليون راس مخصصة لأضاحي العيد خلال هذه السنة كما ان هذه القطعان غير معنية تقريبا بخطر الإصابة بهذا المرض الفيروسي".

وأضاف ذات المدير ان الفيروس قد أصاب بعض الرؤوس فقط من قطعان الأبقار و انه تم التحكم في الوضعية في فترة قصيرة.

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