مفارز الجيش تحجز طائرة بدون طيار





تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، نهار امس 16 اوت 2018 ببوڤرة بولاية البليدة وقسنطينة ، من توقيف عنصري 02 دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي مركبتين 02 رباعيتي الدفع وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 10673 لترا كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، في حين تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، من توقيف أربعة 04 أشخاص وحجز طائرة 01 بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين و1405خرطوشة من مختلف العيارات و4.2 كلغ من الكيف المعالج بكل من قسنطينة وميلة و تيسمسيلت وتلمسانمن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حراس الحدود 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة و برج باجي مختار و تلمسان.

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