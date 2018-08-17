فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية: الجيش يحجز طائرة من دون طيار ويوقف 4 أشخاص





تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 16 أوت الجاري ببوڤرة بالبليدة/ن.ع.1 وقسنطينة /ن.ع.5، من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الوطني تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي مركبتين (02) رباعيتي الدفع وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ (10673) لترا كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف. وتمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، من توقيف أربعة (04) أشخاص وحجز طائرة (01) بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين و(1405) خرطوشة من مختلف العيارات و(4,2) كلغ من الكيف المعالج بكل من قسنطينة وميلة/ن.ع.5 و تيسمسيلت وتلمسان/ ن.ع.2.و من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حراس الحدود (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة و برج باجي مختار و تلمسان.

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